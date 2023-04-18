На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных

В Деснянском районе планируют обустроить первое официальное городское кладбище для домашних животных.

Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщила исполняющая обязанности директора «Киевской городской больницы ветеринарной медицины» Наталья Мазур.

Кладбище планируют обустроить на улице Пуховской, 6. Авторы проекта предлагают кремировать домашних животных.

«…это не кладбище в том смысле, как все привыкли считать. Это уже будет не захоронение животных, а только кремация. Специалисты выступают за кремацию», – отметила Наталья Мазур.

Напомним, что создать первое официальное кладбище для домашних животных в столице хотели еще в 2020 году, однако его до сих пор нет.

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Фото: КиевИнформ