На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных

493
Ирина Маймур
share share

В Деснянском районе планируют обустроить первое официальное городское кладбище для домашних животных.

Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщила исполняющая обязанности директора «Киевской городской больницы ветеринарной медицины» Наталья Мазур.

Кладбище планируют обустроить на улице Пуховской, 6. Авторы проекта предлагают кремировать домашних животных.

«…это не кладбище в том смысле, как все привыкли считать. Это уже будет не захоронение животных, а только кремация. Специалисты выступают за кремацию», – отметила Наталья Мазур.

Напомним, что создать первое официальное кладбище для домашних животных в столице хотели еще в 2020 году, однако его до сих пор нет.

Ранее мы писали, что в Виннице открыли котокафе с платным входом .

Фото: КиевИнформ

Опубликовано: 18 апреля 2023
share share
«Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять «Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.