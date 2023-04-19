Возле дома Саксаганского хотят построить 16-этажный ЖК: Киевсовет встал на сторону застройщика

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Валерия Гуржий
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Хозяйственный суд города Киева просят расторгнуть договор аренды земельного участка для застройщика, который должен построить 16-этажку возле исторического дома, где жил Панас Саксаганский.

Соответствующий иск подали представители департамента культуры КГГА, Министерства культуры и информационной политики, а также Офиса генпрокурора, сообщил в Facebook активист Дмитрий Перов.

Речь идет о доме, расположенном на улице Жилянской, 96-а. По его словам, земли историко-культурного назначения, составляющие Музей выдающихся деятелей украинской культуры Киевский городской совет решил передать под строительство ЖК.

“Если многоэтажку построят, то она фактически разрежет Музей на две части. 16-этажный монстр должен построить вплотную к Дому Панаса Саксаганского. Это фактически отделит его от остальных зданий Музея – домов Лысенко, Старицкого, Косачей.

Несмотря на это Виталий Кличко отправил в суд защищать интересы застройщика юристов Киевсовета. Последние «не видят» Музея, а передачу участка компаниям аффилированным с Вадимом Столаром считают правомерным", - заверил Дмитрий Перов.

Ранее мы писали , что историческому дому в Киеве, где жил Афанасий Саксаганский, угрожает опасность, ведь в его дворе планируют построить 16-этажку.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 19 апреля 2023
суд ЖК історична будівля будівництво Київрада
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