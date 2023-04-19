Смотрите, как вокруг Гостиного двора убрали территорию

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Валерия Гуржий
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На прилегающей территории Гостиного двора на Контрактовой площади провели уборку.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Софии Киевской Вадим Кириленко.

На фото видно, как с помощью специальной техники убирают бетонные блоки и плиты. Также можно заметить, что возле Гостеприимного двора стоит несколько грузовиков наполненных мусором, а территория вокруг здания хорошо убрана.

Ранее мы рассказывали о концепции, по которой могут обновить Гостиный двор. Среди прочего, в здании предлагают создать многофункциональное или культурное пространство, а во двор могут вернуть деревья или использовать его как выставочный центр.

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Фото: Вадим Кириленко

Опубликовано: 19 апреля 2023
гостиний двір Поділ Контрактова площа
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