Земельная комиссия Киевсовета поддержала строительство трехуровневого паркинга на Оболони (дополнено)

Постоянная комиссия Киевсовета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям советует Киевсовету поддержать проект решения о строительстве паркинга на улице Приречной на Оболони. Об этом сообщают активисты общественного объединения «Цегла».

За такое решение проголосовало 16 депутатов из 21 присутствовавших.

UPD 15:52 В то же время Управление правового обеспечения деятельности Киевсовета вернуло проект решения без согласования, теперь земельная комиссия должна повторно рассмотреть документ.

Напомним, что в КГГА говорят, что паркинг будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны, в которую войдет парк «Наталка», набережная и остров Оболонский. Он будет объектом двойного назначения и будет служить укрытием во время воздушной тревоги.

Активисты и община города выступают против строительства паркинга и просят обустроить на этом месте парк.

Ранее местные жители заметили вырубку деревьев по улице Приречной, рядом с участком, где планируют построить паркинг на 700 паркомест.

Фото: Цегла