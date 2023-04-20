7 заведений Киева с панорамным видом на город

Заведения на крыше, секретные балконы, с которых открывается фантастический вид на город, и фешенебельные рестораны на высоких этажах отелей. Подготовили подборку панорамных заведений Киева с лучшими видами и интересным меню.

Заведение расположено на крыше отеля Bursa, и сейчас здесь готовятся к открытию нового сезона. Он начнется 22 апреля, а это значит, что снова будут коктейли и вечеринки с впечатляющим видом на Подол.

А до этого в ресторане Supra при гостинице можно целый день завтракать, а с 11:00 – обедать и ужинать. В меню – английский завтрак с беконом (220 грн), цитрусовый салат с макрелью и фенхелем (225 грн), бульон с особуко и копчеными корнеплодами (215 грн).

Адрес: ул. Константиновская, 11

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Терраса влюбленных или идеальное место для свидания - так называют свой секретный балкон с романтическим видом на Подольские холмы в ресторане Канада. Обещают, что с террасы можно даже услышать соловьиное пение.

Угощают блюдами новой украинской кухни: сливочный банош с кукурузным кремом и шкварками – 198 грн, вареники с уткой и ореховым соусом – 198 грн, салат с муссом из козьего сыра, свекольной безой и жареным грецким орехом – 189 грн.



*Спрашивайте у администратора о возможности забронировать столик на балконе: он работает, когда на улице тепло.



Адрес: Андреевский спуск, 19а

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Тематический ресторан «G-Sky Lounge» находится на крыше семиэтажного здания на Левом берегу Киева и предлагает удивительную панораму города.

Особенность заведения — стеклянные прозрачные купола, в которых в любую погоду можно отпраздновать день рождения, посмотреть кино или устроить свидание.

Готовят блюда азиатской и европейской кухонь, а также фьюжн. В меню – бургер с телятиной (295 грн), теплый ролл с расческой (395 грн), эскалоп из тунца (465 грн).

Адрес: ул. Радужно, 25а

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Панорамный ресторан авторской средиземноморской кухни Matisse расположен на 15 этаже, и из его окон открывается магический вид на центр города.

Готовят средиземноморские закуски, холодные и горячие закуски, блюда итальянской и украинской кухонь, мраморные стейки. Цены: вареники с телячьими потрохами – 265 грн, рыбный томатный суп с лососем, дорадо и мидиями – 355 грн, голень ягненка запеченная с капустой бок-чой и нутом – 585 грн.

В ресторане есть винная комната.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 56

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Этот ресторан расположен на крыше Premier Palace Hotel Kyiv – с его панорамной террасы можно увидеть чуть ли не все достопримечательности Киева.

Новый сезон вот-вот должен начаться, а пока можно провести время в ресторане Ikigai, расположенном на первом этаже гостиницы. В меню – изысканные блюда азиатской кухни: салат «Ясай» с аспарагусом (595 грн), мисо суп с морепродуктами (695 грн), ролл «Калифорния» с камчатским крабом (1255 грн).

Адрес: ул. Пушкинская, 29

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Одно из старейших заведений города (работает с 1992 года) с великолепной панорамой на исторический центр.

Цены: пеппер-стейк – 650 грн, Ролл «Кумамото» с хвостами тигровых креветок фламбе – 555 грн, тирамису с бейлисом – 225 грн.

Адрес: ул. Леонтовича, 3

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Панорамный ресторан Eleven Mirrors Restaurant & Bar находится на одиннадцатом этаже гостиницы «11 Mirrors Design Hotel». Здесь можно полюбоваться фантастическими видами на исторический центр Киева.

В меню ресторана – блюда в стиле фьюжн, сочетающие европейскую современность, национальные традиции и элементы паназийской кухни, а также мировая классика: фреш-салат с уткой унаги – 490 грн, крем суп из пармезана – 650 грн, котлета по-киевски – 550 грн.

Адрес: Богдана Хмельницкого, 34А

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