Этим летом в Киеве планируют открыть все пляжи

Планируется, что нынешним летом в Киеве будут работать все 14 пляжей, в том числе и на Гидропарке.

Об этом в эфире телеканала «Киев» рассказал спикер КП «Плесо» Евгений Кобан.

Сначала состоится инспекция, по результатам которой будут сделаны выводы о безопасном открытии пляжей.

“Мы планируем, что все 14 муниципальных пляжей будут в этом году работать. Планируется, что все пляжи будут открыты и на Гидропарке – Венеция, Молодежный, Предместная слободка, Детский, Золотой”, – рассказал Кобан.

Ранее мы писали , что на Оболонском острове начали капитальный ремонт. Здесь хотят обустроить велодорожки и пляжную зону.

Фото: КП «Плесо»