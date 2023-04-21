В этом году в центре Парижа появится Киевский сквер

В Париже появится Киевский сквер.

Он будет расположен в центре французской столицы возле Пти Пале, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом главы Киева и Парижа договорились в ходе встречи.

«В июне этого года в центре Парижа возле Пти Пале появится Киевский сквер. Об этом мы, в частности, договорились сегодня во время встречи с мэром Парижа Анн Идальго, посетившей Киев. Поблагодарил Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву. Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц», — написал Кличко.

Раньше мы писали, что в Париже хотят запретить прокат электросамокатов.