Во Львове открыли фонтан, посвященный погибшему воину «Да Винчи»: фото

Во Львове на площади Галицкой открыли фонтан , посвященный Герою Украины Дмитрию «Да Винчи» Коцюбайло и всем добровольцам российско-украинской войны.

Фонтан изготовлен из кортеновской стали. Особенностью этого материала является то, что он меняет свой цвет под влиянием природных явлений, пояснил начальник управления архитектуры и урбанистики ЛГС Антон Коломейцев.

Дизайнерские решения из стали Cor-Ten являются украшением многих строений по всему миру, в частности, во Львове его использовали на Мемориале памяти Героям Небесной Сотни.

«Раньше на площади Галицкой был фонтан «Кульбаба» советского периода. Он не подлежал восстановлению, поэтому его остатки переданы в Музей Террора. И это прошлое. Мы поняли, что это место для новой истории. Поэтому посвящаем его всем добровольцам…» – отметил главный архитектор Львова.

Фонтан на Галицкой был восстановлен в рамках реконструкции самой площади. На сегодняшний день работы по реконструкции площади выполнены на 70% и остановились в связи с приостановкой финансирования во время военного положения.

Площадь получила дополнительное озеленение и освещение, инклюзивную поверхность. Установлены антивандальные кресла. Полностью выполнены работы по ознаменованию расположения костела Воздвижения Честного Креста. Встроены светильники – аналогичные тем, что на противоположной стороне улицы.

Ранее с площади демонтировали четыре МАФа. Еще три демонтируют после возобновления работ по благоустройству площади.

В будущем площадь будут расширять. В планах переместить остановку и увеличить количество зеленых насаждений.

Автором проекта реконструкции является львовская архитекторка Ольга Криворучко, Urbanideas.

Фото Романа Балука