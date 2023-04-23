Киевгорстрой остановил работы на стройплощадках из-за нехватки средств

Крупнейший киевский застройщик Киевгорстрой остановил работы на строительных площадках из-за нехватки средств. Компания обратилась за помощью к своему крупнейшему инвестору – Киевсовету.

Об этом в своем Facebook написал председатель правления ХК Киевгорстрой Игорь Кушнир.

Речь идет о комплексах «Абрикосовый», «Курнатовского», «Милос», «Mirax», «Урловский-1», «Урловский-2», «Отрада», «Медовый-2», «Волшебный город», «Радужный», «Star city».

По его словам, ситуация на рынке недвижимости сложна из-за подорожания стройматериалов, почти полного отсутствия продаж, сокращения квалифицированных кадров и неуплаты рассрочок. Поэтому компания была вынуждена приостановить работы на строительных площадках.

Игорь Кушнир подчеркнул, что через год полномасштабной войны компания исчерпала определенное количество запасов. Поэтому на сегодняшний день делается все возможное, чтобы восстановить финансовое обеспечение и продолжить строительство объектов.

На рассмотрении комиссий горсовета находится решение о докапитализации компании на 1 млрд грн. Также ожидается, что у Киевгорстроя выкупят недвижимости на 300 млн грн на нужды города.

Ранее мы писали , что в Киеве восстанавливается рынок офисной недвижимости: возвращаются IT-компании и международные организации.