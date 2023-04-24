В Пуще-Водице сгорела дача 20 века

В Пуще-Водице сгорела уже вторая историческая дача. Дом был построен в начале 20 века и стоял на 9-й линии.

Об этом сообщил Антон Короб.

Как оказалось, пожар произошел еще зимой в результате прилета бомбы или ракеты россиян. Еще с десяток лет назад там жили люди.

Деревянный одноэтажный дом был украшен резными элементами: карнизами-подзорами, наличниками с сандриками и острым треугольным фронтоном над крыльцом.

На этом участке стоял еще один дом поближе к перекрестку. Эта же дачная постройка имела четыре входа с верандами и крыльцами, что давало возможность сдачи в аренду дачникам-сезонным отдыхающим.

В советское время перешел в санаторий «Первое мая». Это здание стало 10 корпусом. После упадка 1990-х годов от комплекса санатория остались парк и 4 деревянных здания начала 20 в., два из которых – достопримечательности.

Более десяти лет назад в глубине территории бывшего санатория начались строительные работы. Принялись сооружать целый жилой комплекс. Однако впоследствии строительство приостановилось.

Ранее мы писали , что 29 марта горела деревянная дача архитектора Эдуарда Брадтмана – памятник архитектуры местного значения в курортной зоне Пуща-Водица.

Фото: Антон Короб