Новые витрины ЦУМа на Крещатике украсили цветы от сестер Фельдман: фото

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Ирина Маймур
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Стрит-арт художницы сестры Фельдман создали восемь уникальных цветков, которые стали основой дизайна витрин и центрального входа ЦУМа.

Об этом компания пишет в своих соцсетях.

Цветы – не случайный выбор темы для витрин. Эти совершенные творения природы, обладающие способностью к возрождению, всегда были символическими в украинской культуре, отмечают в ЦУМе.

Центральными элементами в семи витринах универмага являются абстрактные иллюстрации цветов, наименьшая из которых составляет 30 сантиметров, а самая большая — 2,2 метра в диаметре.

В новом сезоне команда ЦУМа впервые разместила один из элементов декора извне. Теперь прикоснуться к инсталляции в пятой витрине может каждый желающий.

К тому же, в рамках нового сезона команда универмага создала лимитированную сувенирную коллекцию «СЕСТРЫ ФЕЛЬДМАН Х ЦУМ КИЕВ». Все средства с ее продажи перечислят на оборону и разминирование Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Ранее мы писали, что «Киевскую мадонну» и другие работы украинских художников представили на выставке в Берлине.

Фото: ЦУМ

Опубликовано: 24 апреля 2023
Цум
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