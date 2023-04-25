Инвестирование, инклюзивность и цифровизация: детали Рамочной стратегии восстановления Киева

В рамках проекта Рамочной стратегии восстановления Киева, осуществляемой за средства Правительства Великобритании, планируется спрогнозировать основные послевоенные вызовы и проблемы, а также «отстроить город лучше, чем было».

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, пишет " Твоє місто ".

В проекте Рамочной стратегии восстановления Киева говорится о стратегическом инвестировании в город с целью «отстроить лучше, чем было», учитывая при этом потребности города, поддержку финансовых потребностей и создание возможностей для Киева стать драйвером восстановления всей Украины.

В частности, в Рамочной стратегии восстановления Киева:

отражены видение будущего послевоенного восстановления Киева, основные послевоенные вызовы и проблемы;

определены критические потребности и потребности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в частности: эффективное управление, экономическая конкурентоспособность, качественные городские услуги, общество, ориентированное на граждан, постоянство, цифровое восстановление;

рекомендованы подходы для каждой цели восстановления, которые станут залогом восстановления Киева как разумного, богатого, инклюзивного и устойчивого города, характеризующегося технологическим городским планированием и развитием, высоким уровнем жизни киевлян, средой, в которой жители чувствуют себя безопасно и комфортно.

При этом в КГГА не комментируют сроки реализации проекта и процедуру согласования Киевсоветом.

Ранее мы писали , что в Киевской области восстановили более 10 тысяч объектов, поврежденных оккупантами.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk