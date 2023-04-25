Инвестирование, инклюзивность и цифровизация: детали Рамочной стратегии восстановления Киева

217
Валерия Гуржий
share share

В рамках проекта Рамочной стратегии восстановления Киева, осуществляемой за средства Правительства Великобритании, планируется спрогнозировать основные послевоенные вызовы и проблемы, а также «отстроить город лучше, чем было».

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, пишет "Твоє місто".

В проекте Рамочной стратегии восстановления Киева говорится о стратегическом инвестировании в город с целью «отстроить лучше, чем было», учитывая при этом потребности города, поддержку финансовых потребностей и создание возможностей для Киева стать драйвером восстановления всей Украины.

В частности, в Рамочной стратегии восстановления Киева:

  • отражены видение будущего послевоенного восстановления Киева, основные послевоенные вызовы и проблемы;
  • определены критические потребности и потребности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в частности: эффективное управление, экономическая конкурентоспособность, качественные городские услуги, общество, ориентированное на граждан, постоянство, цифровое восстановление;
  • рекомендованы подходы для каждой цели восстановления, которые станут залогом восстановления Киева как разумного, богатого, инклюзивного и устойчивого города, характеризующегося технологическим городским планированием и развитием, высоким уровнем жизни киевлян, средой, в которой жители чувствуют себя безопасно и комфортно.

При этом в КГГА не комментируют сроки реализации проекта и процедуру согласования Киевсоветом.

Ранее мы писали, что в Киевской области восстановили более 10 тысяч объектов, поврежденных оккупантами.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk

Опубликовано: 25 апреля 2023
київ відбудова британія війна
share share
7 заведений с уютными террасами, которые уже работают 7 заведений с уютными террасами, которые уже работают В Днепре квартал старинных коттеджей хотят сделать частью нового ЖК: визуализации В Днепре квартал старинных коттеджей хотят сделать частью нового ЖК: визуализации Уличный художник из Франции создал граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке: фото Уличный художник из Франции создал граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке: фото Вокруг исторического «дома с насекомыми» демонтировали незаконный забор Вокруг исторического «дома с насекомыми» демонтировали незаконный забор McDonald's возобновляет работу пяти заведений в Днепре впервые с начала войны McDonald's возобновляет работу пяти заведений в Днепре впервые с начала войны На Березняках открылась ветеранская пиццерия Pizza BRO На Березняках открылась ветеранская пиццерия Pizza BRO Инициатива Look 4 Paws запустила сайт, на котором можно выбрать любимца из приюта Инициатива Look 4 Paws запустила сайт, на котором можно выбрать любимца из приюта На станции метро «Золотые ворота» открыли интерактивную выставку о пропаганде россии: фото На станции метро «Золотые ворота» открыли интерактивную выставку о пропаганде россии: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.