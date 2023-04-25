Инвестирование, инклюзивность и цифровизация: детали Рамочной стратегии восстановления Киева

В рамках проекта Рамочной стратегии восстановления Киева, осуществляемой за средства Правительства Великобритании, планируется спрогнозировать основные послевоенные вызовы и проблемы, а также «отстроить город лучше, чем было».
Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, пишет "Твоє місто".
В проекте Рамочной стратегии восстановления Киева говорится о стратегическом инвестировании в город с целью «отстроить лучше, чем было», учитывая при этом потребности города, поддержку финансовых потребностей и создание возможностей для Киева стать драйвером восстановления всей Украины.
При этом в КГГА не комментируют сроки реализации проекта и процедуру согласования Киевсоветом.
Ранее мы писали, что в Киевской области восстановили более 10 тысяч объектов, поврежденных оккупантами.
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