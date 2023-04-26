Во Львове демонтировали МАФ-гигант: фото

Во Львове демонтировали МАФ на улице Выговского, 69, где незаконно торговали алкоголем.

Это самый большой МАФ, который разобрали в городе за последние годы: его площадь более 200 кв. м, сообщает департамент градостроительства ЛГС.

Во Львове, согласно постановлению Львовского городского совета от декабря 2019, запрещено торговать алкоголем во временных сооружениях. Павильоны, где незаконно продают алкоголь, могут быть демонтированы без решения суда.



Фото: КП «Административно-техническое управление»