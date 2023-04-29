Зеленский поддержал петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой могиле

Владимир Зеленский поддержал петицию о создании Национального пантеона Героев Украины на Аскольдовой могиле.

По словам Зеленского, создание мемориального комплекса украинских

героев является одной из важных общенациональных задач, над реализацией которой уже ведется работа соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти под руководством Кабинета министров Украины.

Национальный Пантеон Героев Украины должен стать местом почетных захоронений и комплексом памяти выдающихся героев украинской истории: Героев Крут, Героев Холодного Яра, Украинской Повстанческой Армии, Героев Небесной Сотни, «Киборгов», Героев Украины российско-украинской войны.

Также в Пантеоне должны совершать почетные захоронения и устанавливать памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально-освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за независимость Украины.

Ранее мы писали, что петиция о создании в Киеве национального Пантеона Героев Украины на Аскольдовой Могиле набрала более 25 тысяч голосов почти за четыре дня.

Фото: Kiyanka