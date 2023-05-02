Во Львове отреставрировали исторические дубовые двери на улице Генерала Чупрынки: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове отреставрировали дубовые двери в каменице конца XIX века. Она расположена на улице Генерала Чупринки, 7 неподалеку от Львовской политехники.

Работы продолжались в течение двух месяцев, сообщает ЛКП «Бюро наследия», которое их координировало.

Двери имеют хорошую декоративную отделку. Однако многие элементы были утрачены. Остекление нуждалось в замене. Очень повреждено было и самое деревянное полотно.

«Двери нуждались в большом количестве вставок. Все это пришлось восстанавливать», – рассказал мастер-реставратор Богдан Герус.

Специалисты изготовили новую приютную планку, отреставрировали решетки, а на месте утраченной аутентичной ручки установили новую.

В общей сложности реставрационные работы стоили около 78 000 грн. Из этой суммы 54 600 грн уплатил город. Другую часть — жители, подавшие заявку на участие в программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро наследия» Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали исторические двери. Это общий проект города и жителей.

Фото: Бюро наследия

Опубликовано: 02 мая 2023
Львів
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