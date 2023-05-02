На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов

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Валерия Гуржий
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На Бортничах, что в Дарницком районе Киева ДТЭК "Киевские электросети" смонтировал защитную платформу для разрушенного из-за непогоды гнезда аистов в рамках проекта "Лелеченьки".

Оно размещалось на электрической опоре и при падении повредило электрические линии. Как следствие, клиенты в этом районе остались без света, а аисты – без дома.

Это уже восьмая такая конструкция в городе. Энергетики их устанавливают, чтобы защитить птиц и предотвратить отключение света у клиентов. Ведь из-за обрушения гнезд на электрические провода нередко случаются аварии.

К тому же в конце этого года в Киеве планируют установить еще одну такую платформу для гнезда аистов.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект будет помогать ДТЭК во время ракетных обстрелов.

Фото: ДТЭК

Опубликовано: 02 мая 2023
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