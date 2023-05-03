Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве

408
Мария Иващук
share share

Сейчас в Киеве проживает более 3,6 миллионов человек, рассказал советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец в эфире канала «Эспрессо».

Показатель почти сравнялся с тем, что был до полномасштабного вторжения, когда в столице проживало 3,9 миллиона человек.

Он добавил, что благодаря этому в городе увеличивается экономическая активность, налоги с которой тратятся, в частности, на национальную безопасность.

В марте 2022 года в Киеве оставалось 1,3 миллиона человек. В течение апреля в городе находились около полутора миллионов жителей.

Фото: Artem Zhukov

Опубликовано: 03 мая 2023
share share
"Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам "Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова Фильм «Люксембург, Люксембург» третью неделю лидирует в украинском прокате Фильм «Люксембург, Люксембург» третью неделю лидирует в украинском прокате Кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике Кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.