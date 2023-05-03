Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве

Сейчас в Киеве проживает более 3,6 миллионов человек, рассказал советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец в эфире канала «Эспрессо».

Показатель почти сравнялся с тем, что был до полномасштабного вторжения, когда в столице проживало 3,9 миллиона человек.

Он добавил, что благодаря этому в городе увеличивается экономическая активность, налоги с которой тратятся, в частности, на национальную безопасность.

В марте 2022 года в Киеве оставалось 1,3 миллиона человек. В течение апреля в городе находились около полутора миллионов жителей.