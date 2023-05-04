Ночная атака на Киев ракетами и Шахедами: Обломки упали на машины в нескольких районах города

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Анна Григораш
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В ночь на 4 мая 2023 года россия нанесла комплексный воздушный удар по Киеву. В небе над городом ПВО сбили несколько беспилотников Shahed и, вероятно, баллистических ракет.

Все вражеские ракеты и БПЛА были сбиты ПВО, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Такой плотной интенсивности ударов наш город не переживал с начала этого года! Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице… Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих беприприпасов типа Shahed и ракет, вероятно, баллистического типа. (Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков)”, – написал он.

Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры нет.

По словам Попко, в результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов упали обломки.

В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие.

Всего воздушные силы ВСУ за эту ночь сбили 18 Shahed-136/131 и разведывательный беспилотник. Всего россияне запустили 24 дрона.

Опубликовано: 04 мая 2023
ракетний обстріл Дрони Київ
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