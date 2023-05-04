В Киеве объявили эксперимент с отказом от кошения травы

В Киеве в этом году применят европейские практики защиты биоразнообразия. Для этого высадят 25 декоративных лугов и откажутся от скашивания травы на экспериментальных участках.

Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Фото иллюстративное

В Киеве появится 25 декоративных лугов, в том числе на транспортных развязках, распределительных полосах и участках вдоль автомобильных дорог. Приблизительно такое же количество участков, расположенных не в зоне активной рекреации, будет выделено для проведения эксперимента с отказом от кошения. Такие участки были выделены в каждом районе города.

"В обоих случаях речь идет о минимальном скашивании, а значит не только экономии ресурсов, но и создании идеальных условий для развития и защиты биоразнообразия", - говорит он.

На сайте Киевсовета неоднократно появлялись петиции с требованием прекратить скашивание травы.

Декоративные луга и ограничение кошения на определенных участках являются распространенной практикой во многих европейских столицах, в частности, Лондоне, Вене, Берлине и других. Важным преимуществом этих подходов является обеспечение питанием (пыльца и нектар) насекомых-опылителей – а это со своей стороны способствует развитию биоразнообразия.

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Фото: Киевзеленстрой