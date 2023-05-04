В Киеве уже работает израильская система предупреждения о ракетном ударе

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Анна Григораш
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На этой неделе в Киеве начала работу израильская система раннего предупреждения о ракетном ударе.

Об этом сообщил в среду посол Украины в Израиле Евгений Корничук, пишет The Jerusalem Post .

"Надеюсь, они скоро завершат (систему предупреждения), и мы сможем скопировать ее во все крупные города", - сказал он. "Украинское правительство контролирует шесть городов с населением более миллиона, и мы обязательно будем использовать израильские технологии", - добавил Корнийчук.

Система идентифицирует ракеты всех видов и предварительные места попаданий, таким образом уменьшая территорию опасности для жителей. Она также рассчитывает, сколько времени есть для того, чтобы переместиться в укрытие.

«Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни», – сказал Корничук.

Ранее мы писали, что в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего оповещения о ракетном ударе и как она работает.

Фото: Львовская ОГА

Опубликовано: 04 мая 2023
ракетний обстріл Дрони Київ
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