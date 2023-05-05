На Золотоворотской отделили велодорожку столбцами-делиниаторами после жалоб на парковку автомобилей

В Киеве на Золотоворотской после жалоб из-за парковки автомобилей велодорожки отделили столбцами-делиниаторами.

Столбцы заменили съемные пластиковые делиниаторы, которые водители массово игнорировали, рассказала изданию Tvoemisto.tv киевлянка Дарья Сипигина, активно боровшаяся за возвращение делиниаторов.

«После многих недель сизифовых усилий мы выиграли борьбу против нарушителей, которые систематически массово незаконно парковались на велосипеде, игнорируя велосипедистов и подвергая их и пешеходов опасности... Эта история — хорошее напоминание о том, что каждый может изменить положение вокруг себя», – говорит Дарья.

Делианиаторы на Золотоворотской установили в июне 2022 года, а велосипедную полосу обустроили еще в 2020 году. В сентябре 2022 года делиниаторы на Золотоворотской повредили , а на велодорожках начали парковаться автомобили.

Фото: Дарья Сипигина-Твоє місто