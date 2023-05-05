На Саксаганского с дома сняли 42-метровую рекламную конструкцию-змейку: фото

В Киеве с фасада здания на Саксаганского демонтировали 42-метровую рекламную конструкцию, сообщают в Управлении по рекламе КГГА.

Конструкция состояла из четырех отдельных рекламных средств, размещенных в два слоя. Теперь конструкция будет храниться на складе коммунальщиков.

"Правилами запрещено закрывать декоративные элементы фасада и размещать вывески и рекламные средства на расстоянии менее двух метров от памятного знака", - добавили в Управлении.

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