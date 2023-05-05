На Владимирской горке обустроят Аллею друзей Киева. Уже высадили первые деревья

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Брюсселя Филипп Клоз положили начало Аллее друзей Киева на Владимирской горке и уже высадили там два первых дерева.

Об этом сообщают в КГГА.

Мэры высадили испанские платаны. Деревья назвали символом дружбы и победы Украины и демократического мира над Россией.

«Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого стремится стать Украина. И очень символично, что первым к высадке деревьев в новой аллее присоединился именно мэр Брюсселя», – прокомментировал Кличко.

Ранее мы писали, что на улице Протасов Яр высадили деревья в память о Романе Ратушном.

Фото: КГГА