На Владимирской горке обустроят Аллею друзей Киева. Уже высадили первые деревья

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Брюсселя Филипп Клоз положили начало Аллее друзей Киева на Владимирской горке и уже высадили там два первых дерева.
Об этом сообщают в КГГА.
Мэры высадили испанские платаны. Деревья назвали символом дружбы и победы Украины и демократического мира над Россией.
«Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого стремится стать Украина. И очень символично, что первым к высадке деревьев в новой аллее присоединился именно мэр Брюсселя», – прокомментировал Кличко.
Ранее мы писали, что на улице Протасов Яр высадили деревья в память о Романе Ратушном.
Фото: КГГА