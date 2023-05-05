В Киеве в рамках пилотного проекта будут регистрировать браки в ЦПАУ

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Мария Иващук
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В Киеве стартовал пилотный проект – жениться, оформить свидетельство о рождении и смерти отныне можно в нескольких районных ЦПАУ, сообщает КГГА.

Пока услуги доступны в четырех районах города: Святошинском, Оболонском, Дарницком и Днепровском, впоследствии перечень будет расширяться.

Для регистрации брака обязательно нужно иметь при себе паспорта.

Заявление оформляет работник, заявители же только ставят на нем свои подписи и платят государственную пошлину в размере 85 копеек. Для этого не нужно дополнительно никуда идти – в помещении ЦПАУ имеются терминалы для оплаты и отделения банка.

Представитель управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента по вопросам регистрации КГГА составляет актовую запись гражданского состояния и выдает свидетельство о браке молодым супругам.

Для регистрации рождения ребенка предоставляются паспорта родителей (состоящих в браке и имеющих общую фамилию) и медицинское свидетельство о рождении или медицинском заключении.

Заявление оформляет работник, заявители только ставят на нем свои подписи.

Представитель управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента по вопросам регистрации КГГА составляет актовую запись гражданского состояния и выдает свидетельство о рождении родителям.

Чтобы зарегистрировать смерть, с собой обязательно необходимо взять врачебное свидетельство о смерти, паспорте умершего и собственном паспорте. Заявление оформляет работник, заявитель только ставит на нем свою подпись.

Представитель управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента по вопросам регистрации КГГА составляет актовую запись гражданского состояния и выдает свидетельство о смерти заявителю.

Опубликовано: 05 мая 2023
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