На монументе Родины-Матери вместо советского герба установят трезубец

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Валерия Гуржий
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В Киеве на монументе Родины-Матери планируют демонтировать советский герб и на его место установить трезубец.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

«Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать»

Напомним, что в июле 2022 года в приложении «Дія» продолжался опрос о том, что следует сделать с гербом СССР на щите столичного монумента «Родина-мать». Около 800 тысяч украинцев проголосовали за замену советского герба на украинский трезубец. Мы писали о том, возможна ли вообще эта замена и уместна ли она будет.

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Опубликовано: 07 мая 2023
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