Возле "Голосеевского" парка вместо демонтированных МАФов высадили деревья и кустарники

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Валерия Гуржий
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На пересечении улицы Голосеевской и проспекта Голосеевского высадили деревья и кустарники на месте демонтированных МАФов.

Об этом сообщили в КО "Киевзеленстрой".

На обновленном зеленом участке уже высадили 7 платанов, 6 кленов, 456 кустов бирючины и 320 пузырчатка Диабло, частично высажены кусты форзиции, которых будет 250, и досажден можжевельник казацкий – всего 400 шт. Также здесь появятся злаковые овсяница и пенисетум – около 1200 злаковых растений.

Они образуют геометрический рисунок и подобраны таким образом, чтобы их окрас гармонировал между собой, а разная высота будет придавать пространству объемности.

Незаконно установленные киоски и лотки занимали 360 кв. м территории, где должна быть зеленая зона.

Ранее мы писали, что на улице Протасов Яр высадили деревья в память о Романе Ратушном.

Фото: КО "Киевзеленстрой"

Опубликовано: 07 мая 2023
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