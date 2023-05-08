В Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках

304
Валерия Гуржий
share share

В Киеве заработало первое бесплатное такси для раненых военнослужащих, передвигающихся по колясках.

Об этом сообщили в гуманитарной организации "Центр спасения жизни".

Для этого организация благодаря поддержке благотворителей получила автомобиль Citroën Berlingo, оборудованный для транспортировки пациентов на колясках.

Вызвать такси можно по телефонам: +380 67 657 5917 или +380 66 036 5167

"Мы запускаем первое бесплатно такси для военнослужащих, наших героев"

Ранее мы писали, что Uklon запускает инклюзивное такси для пассажиров, передвигающихся по колясках.

Фото: Центр спасения жизни

Опубликовано: 08 мая 2023
share share
Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается В этом году в Киеве расчистят озеро Синее и проведут на территории благоустройство В этом году в Киеве расчистят озеро Синее и проведут на территории благоустройство За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек Украинский SkyUp запустил полноценную авиакомпанию в ЕС Украинский SkyUp запустил полноценную авиакомпанию в ЕС Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.