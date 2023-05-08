В Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках

В Киеве заработало первое бесплатное такси для раненых военнослужащих, передвигающихся по колясках.
Об этом сообщили в гуманитарной организации "Центр спасения жизни".
Для этого организация благодаря поддержке благотворителей получила автомобиль Citroën Berlingo, оборудованный для транспортировки пациентов на колясках.
Вызвать такси можно по телефонам: +380 67 657 5917 или +380 66 036 5167
"Мы запускаем первое бесплатно такси для военнослужащих, наших героев"
Ранее мы писали, что Uklon запускает инклюзивное такси для пассажиров, передвигающихся по колясках.
Фото: Центр спасения жизни