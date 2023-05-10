В Киеве стартовало голосование по замене бюстов российских деятелей на метро "Университет"

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Мария Иващук
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В приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос по замене бюстов российским деятелям на станции метро "Университет".

На станции планируют заменить бюсты Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Максима Горького и Дмитрия Менделеева.

В частности, вместо Пушкина предлагают установить бюсты Василия Стуса, Елены Телиги, Леси Украинки, Ивана Миколайчука или Казимира Малевича.

Голосование продлится до 24 мая.

В 1960 году на станции метро "Университет" установили бюсты украинских и русских писателей и ученых.

В 2022 году бюсты Пушкина Горького, Ломоносова и Менделеева закрыли деревянными боксами .

Фото: Вечерний Киев

Опубликовано: 10 мая 2023
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