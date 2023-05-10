Прокуратура через суд вернула земли парка "Голосеевский", отданную под застройку

Государству вернули земли парка "Голосеевский", которую отдали под застройку
Земли Национального природного парка «Голосеевский» через суд вернули государству. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
По искам Бучанской окружной прокуратуры в государственную собственность возвращено 2,5 га земель общей стоимостью 130 миллионов гривен.
Прокуроры установили факт неправомерной передачи Коцюбинским сельсоветом 19 земельных участков в частную собственность под застройку и обратились с исковыми заявлениями в суд.
Ирпенский городской суд Киевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и вернул государству земли.