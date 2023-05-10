Прокуратура через суд вернула земли парка "Голосеевский", отданную под застройку

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Мария Иващук
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Государству вернули земли парка "Голосеевский", которую отдали под застройку

Земли Национального природного парка «Голосеевский» через суд вернули государству. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По искам Бучанской окружной прокуратуры в государственную собственность возвращено 2,5 га земель общей стоимостью 130 миллионов гривен.

Прокуроры установили факт неправомерной передачи Коцюбинским сельсоветом 19 земельных участков в частную собственность под застройку и обратились с исковыми заявлениями в суд.

Ирпенский городской суд Киевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и вернул государству земли.

Опубликовано: 10 мая 2023
Голосієвський район
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