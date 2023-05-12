Минкульт после демонтажа лишил охранного статуса памятника Пушкину в Киеве

Минкульт лишил охранного статуса двух памятников российскому писателю Александру Пушкину в Киеве. Один из них был демонтирован в октябре 2022 года.

Соответствующий приказ подписал министр Александр Ткаченко, сообщает пресс-служба МКИП.

Монументы признаны не подлежащими занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия.

Речь о бюсте Пушкина, установленном перед главным входом Национального транспортного университета на улице Михаила Емельяновича-Павленко, 1 (бывшая улица Суворова). Памятник был открыт в 1899 году. Он был демонтирован в октябре 2022 года.

Вторым в перечне числится бюст Пушкина на улице Вячеслава Чорновола, 37-А.

Фото: Олег Слабоспицкий/Facebook