Минкульт после демонтажа лишил охранного статуса памятника Пушкину в Киеве

378
Мария Иващук
share share

Минкульт лишил охранного статуса двух памятников российскому писателю Александру Пушкину в Киеве. Один из них был демонтирован в октябре 2022 года.

Соответствующий приказ подписал министр Александр Ткаченко, сообщает пресс-служба МКИП.

Монументы признаны не подлежащими занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия.

Речь о бюсте Пушкина, установленном перед главным входом Национального транспортного университета на улице Михаила Емельяновича-Павленко, 1 (бывшая улица Суворова). Памятник был открыт в 1899 году. Он был демонтирован в октябре 2022 года.

Вторым в перечне числится бюст Пушкина на улице Вячеслава Чорновола, 37-А.

Фото: Олег Слабоспицкий/Facebook

Опубликовано: 12 мая 2023
share share
С начала большой войны в Киеве воздушные тревоги продолжались более 850 часов – КГВА С начала большой войны в Киеве воздушные тревоги продолжались более 850 часов – КГВА Петиция о запрете строительства в Киеве новых развязок, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые голоса Петиция о запрете строительства в Киеве новых развязок, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые голоса Прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского Прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского На Глубочицкой открыли кафе G.13 с выпечкой и десертами На Глубочицкой открыли кафе G.13 с выпечкой и десертами 7 украинских брендов натуральной косметики 7 украинских брендов натуральной косметики Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.