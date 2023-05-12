Петиция о запрете строительства в Киеве новых развязок, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые голоса

Петиция с требованием запретить строительство новых развязок в Киеве, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые 6000 голосов на сайте Киевсовета.

«Во время войны такие проекты расточительны и рискуют получить большое количество скандалов по хищению средств бюджета города Киева, как многие предыдущие проекты», – отмечает автор петиции Александр Гречко.

Также в описании говорится, что такие решения не уменьшают пробки в Киеве. Городу следует позаботиться о развитии общественного транспорта, а не отдавать предпочтение владельцам автомобилей, считает Гречко.