Петиция о запрете строительства в Киеве новых развязок, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые голоса

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Мария Иващук
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Петиция с требованием запретить строительство новых развязок в Киеве, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые 6000 голосов на сайте Киевсовета.

«Во время войны такие проекты расточительны и рискуют получить большое количество скандалов по хищению средств бюджета города Киева, как многие предыдущие проекты», – отмечает автор петиции Александр Гречко.

Также в описании говорится, что такие решения не уменьшают пробки в Киеве. Городу следует позаботиться о развитии общественного транспорта, а не отдавать предпочтение владельцам автомобилей, считает Гречко.

Петицию зарегистрировали после того, как КГГА обнародовала планы по началу строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Опубликовано: 12 мая 2023
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