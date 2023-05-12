С начала большой войны в Киеве воздушные тревоги продолжались более 850 часов – КГВА

С начала полномасштабной войны в Киеве раздалось 740 воздушных тревог, сообщает Киевская городская военная администрация.

Длительность воздушных тревог в столице была более 850 часов.

От 24 февраля 2022 года была усилена и усовершенствована противовоздушная оборона. Однако киевлян просят не пренебрегать правилами безопасности и идти к укрытиям, когда раздаются сирены, ведь ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует стопроцентную безопасность.

“Во время воздушных тревог тысячи людей не только не прячутся в укрытие, но и намеренно выходят на открытое пространство, чтобы наблюдать за работой ПВО. Более того – некоторые снимают видео и выкладывают в соцсети. Это недопустимо”, – отмечают в КГВА.

Фото: Львовская ОГА