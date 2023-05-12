С начала большой войны в Киеве воздушные тревоги продолжались более 850 часов – КГВА

39
Мария Иващук
share share

С начала полномасштабной войны в Киеве раздалось 740 воздушных тревог, сообщает Киевская городская военная администрация.

Длительность воздушных тревог в столице была более 850 часов.

От 24 февраля 2022 года была усилена и усовершенствована противовоздушная оборона. Однако киевлян просят не пренебрегать правилами безопасности и идти к укрытиям, когда раздаются сирены, ведь ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует стопроцентную безопасность.

“Во время воздушных тревог тысячи людей не только не прячутся в укрытие, но и намеренно выходят на открытое пространство, чтобы наблюдать за работой ПВО. Более того – некоторые снимают видео и выкладывают в соцсети. Это недопустимо”, – отмечают в КГВА.

Фото: Львовская ОГА

Опубликовано: 12 мая 2023
share share
Петиция о запрете строительства в Киеве новых развязок, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые голоса Петиция о запрете строительства в Киеве новых развязок, пока не достроят Шулявский путепровод, набрала необходимые голоса Прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского Прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского Минкульт после демонтажа лишил охранного статуса памятника Пушкину в Киеве Минкульт после демонтажа лишил охранного статуса памятника Пушкину в Киеве На Глубочицкой открыли кафе G.13 с выпечкой и десертами На Глубочицкой открыли кафе G.13 с выпечкой и десертами 7 украинских брендов натуральной косметики 7 украинских брендов натуральной косметики Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.