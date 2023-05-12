В мае Фонд госимущества хочет продать 5 объектов в Киеве: какие именно

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Ирина Маймур
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В мае Фонд государственного имущества проведет сразу пять приватизационных аукционов в Киеве.

Об этом сообщают на фейсбук-странице ФГИУ.

Как отмечают в ведомстве, продажа этих объектов — возможность привлечь значительные инвестиции для поддержки Сил обороны и развивать украинскую экономику.

Какие именно объекты выставили на приватизацию:

  • автотранспортное предприятие возле метро «Левобережная»;
  • завод «Электронмаш»;
  • здание гостиницы «Эрмитаж» в центре;
  • офис на метро Арсенальная;
  • одно из помещений завода «Арсенал».

Сегодня эти объекты генерируют долги государственному бюджету. Однако новые владельцы смогут развивать бизнес, создавать рабочие места и платить налоги.

Ранее мы писали, что львовянка купила заброшенный дворец в Хмельницкой области, чтобы его восстановить.

Фото: Википедия / Prymasal

Опубликовано: 12 мая 2023
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