В мае Фонд госимущества хочет продать 5 объектов в Киеве: какие именно

В мае Фонд государственного имущества проведет сразу пять приватизационных аукционов в Киеве.

Об этом сообщают на фейсбук-странице ФГИУ.

Как отмечают в ведомстве, продажа этих объектов — возможность привлечь значительные инвестиции для поддержки Сил обороны и развивать украинскую экономику.

Какие именно объекты выставили на приватизацию:

автотранспортное предприятие возле метро «Левобережная»;

завод «Электронмаш»;

здание гостиницы «Эрмитаж» в центре;

офис на метро Арсенальная;

одно из помещений завода «Арсенал».

Сегодня эти объекты генерируют долги государственному бюджету. Однако новые владельцы смогут развивать бизнес, создавать рабочие места и платить налоги.

Ранее мы писали, что львовянка купила заброшенный дворец в Хмельницкой области, чтобы его восстановить.