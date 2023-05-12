В мае Фонд госимущества хочет продать 5 объектов в Киеве: какие именно

В мае Фонд государственного имущества проведет сразу пять приватизационных аукционов в Киеве.
Об этом сообщают на фейсбук-странице ФГИУ.
Как отмечают в ведомстве, продажа этих объектов — возможность привлечь значительные инвестиции для поддержки Сил обороны и развивать украинскую экономику.
Какие именно объекты выставили на приватизацию:
Сегодня эти объекты генерируют долги государственному бюджету. Однако новые владельцы смогут развивать бизнес, создавать рабочие места и платить налоги.
Ранее мы писали, что львовянка купила заброшенный дворец в Хмельницкой области, чтобы его восстановить.
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