Недалеко от "Лыбидской" открылась первая прачечная с самообслуживанием

В Киеве неподалеку от метро "Лыбидская" начала работу прачечная и аквахимчистка Delicata в тестовом режиме. Чистка и стирка вещей занимает всего около 3 часов.
В Delicata используют итальянскую гипоаллергенную бесфосфатную химию высшего качества и профессиональное немецкое оборудование Miele.
пуховики
подушки пуховые и синтетические (с дезинфекцией)
детские вещи (ECO)
махровые вещи
Где: улица Антоновича, 165
График работы: 08:00 – 20:00
Цены: аквахимчистка верхней одежды – 499 грн, экспресс стирка и сушка повседневных вещей до 6 кг – 299 гривен, экспресс стирка и сушка постельного белья до 6 кг – 399 гривен, дезинфекция – 99 гривен, аквачистка и дезинфекция одеяла и 2 подушек – 699 гривен.
Фото: Delicata