Недалеко от "Лыбидской" открылась первая прачечная с самообслуживанием

В Киеве неподалеку от метро "Лыбидская" начала работу прачечная и аквахимчистка Delicata в тестовом режиме. Чистка и стирка вещей занимает всего около 3 часов.

В Delicata используют итальянскую гипоаллергенную бесфосфатную химию высшего качества и профессиональное немецкое оборудование Miele.

В аквахимчистке можно почистить:

пуховики

подушки пуховые и синтетические (с дезинфекцией)

одеяла шерстяные и синтетические (с дезинфекцией)

пледы шерстяные, хлопчатобумажные и синтетические

лыжные куртки и комбинезоны (с пропиткой)

куртки, тренчи

свитера

спортивную одежду

спортивную обувь

Также можно постирать:

детские вещи (ECO)

махровые вещи

постельное белье

спецодежду

Где: улица Антоновича, 165

График работы: 08:00 – 20:00

Цены: аквахимчистка верхней одежды – 499 грн, экспресс стирка и сушка повседневных вещей до 6 кг – 299 гривен, экспресс стирка и сушка постельного белья до 6 кг – 399 гривен, дезинфекция – 99 гривен, аквачистка и дезинфекция одеяла и 2 подушек – 699 гривен.

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Фото: Delicata