Недалеко от "Лыбидской" открылась первая прачечная с самообслуживанием

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Валерия Гуржий
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В Киеве неподалеку от метро "Лыбидская" начала работу прачечная и аквахимчистка Delicata в тестовом режиме. Чистка и стирка вещей занимает всего около 3 часов.

В Delicata используют итальянскую гипоаллергенную бесфосфатную химию высшего качества и профессиональное немецкое оборудование Miele.

В аквахимчистке можно почистить:

  • пуховики

  • подушки пуховые и синтетические (с дезинфекцией)

  • одеяла шерстяные и синтетические (с дезинфекцией)
  • пледы шерстяные, хлопчатобумажные и синтетические
  • лыжные куртки и комбинезоны (с пропиткой)
  • куртки, тренчи
  • свитера
  • спортивную одежду
  • спортивную обувь

Также можно постирать:

  • детские вещи (ECO)

  • махровые вещи

  • постельное белье
  • спецодежду

Где: улица Антоновича, 165

График работы: 08:00 – 20:00

Цены: аквахимчистка верхней одежды – 499 грн, экспресс стирка и сушка повседневных вещей до 6 кг – 299 гривен, экспресс стирка и сушка постельного белья до 6 кг – 399 гривен, дезинфекция – 99 гривен, аквачистка и дезинфекция одеяла и 2 подушек – 699 гривен.

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Фото: Delicata

Опубликовано: 13 мая 2023
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