На ВДНГ проведут благотворительный марафон: как поучаствовать и куда пойдут деньги

"Новая почта" и NewRun объявляют о открытии своего первого с начала полномасштабного вторжения марафона «Не останавливайся!».

Он состоится в Киеве 29 октября 2023 и объединит серию забегов на 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, «командную пятерку», «первый километр», детские забеги и специальную дистанцию.

Для того чтобы принять участие в марафоне необходимо зарегистрироваться по ссылке и внести регистрационный взнос в размере 999 гривен.

Все регистрационные взносы будут перечислены фонду «Вернись живым» на усиление ПВО.

Дата: 29 октября

Где: ВДНГ

Начало марафона: 08:00

Ранее мы писали, британец проехал 2000 километров на велосипеде, чтобы собрать средства на разминирование Украины.

Фото: Unsplash\Florian Kurrasch