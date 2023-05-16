"Вперед к победе": возле Левобережной высаживают самый большой цветник-панно

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Валерия Гуржий
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В Днепровском районе появится цветник-панно «Вперед к победе». Его уже начали высаживать на транспортной развязке у метро Левобережная.

Об этом сообщили в КП по УЗН Днепровского района.

Это будет крупнейший цветник-панно Левобережья, размер которого более 60 кв. Цветник будет изображать девочку, которая шагает к победе и напоминает нам, что каждый день приближает нас к самой заветной победе.

"Панно "разрисуют" цветы бегонии, агератума, колеуса, бархатцев, альтернатери, цинерарии, а также инертные материалы"

Фото: КП по УЗН Днепровского района

Опубликовано: 16 мая 2023
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