"Вперед к победе": возле Левобережной высаживают самый большой цветник-панно

В Днепровском районе появится цветник-панно «Вперед к победе». Его уже начали высаживать на транспортной развязке у метро Левобережная.

Об этом сообщили в КП по УЗН Днепровского района.

Это будет крупнейший цветник-панно Левобережья, размер которого более 60 кв. Цветник будет изображать девочку, которая шагает к победе и напоминает нам, что каждый день приближает нас к самой заветной победе.

"Панно "разрисуют" цветы бегонии, агератума, колеуса, бархатцев, альтернатери, цинерарии, а также инертные материалы"

Фото: КП по УЗН Днепровского района