Во Львове застройщик полностью снес историческую виллу «Люсия»

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Ирина Маймур
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Во Львове по улице Свенцицкого, 16 застройщик полностью снес историческую виллу «Люсия».

Руины памятки заметили утром 16 мая горожане, сообщает Zaxid.net.

Виллу снесли основатели ОСМД «Свенцицкого-16». Ранее они упразднили статус памятника виллы и штраф, который Львовский городской совет наложил за доведение здания до разрушения. 5 мая виллу «Люсия» исключили из Государственного реестра недвижимых памятников Украины.

Напомним, что в 2017 году ОСМД «Свенцицкого-16» обратились к власти города, чтобы согласовать историко-градостроительное обоснование строительства многоквартирного дома. Первый этаж новостройки должен был напоминать фасад существующей виллы. Однако горсовет отказался предоставить эти документы.

Тогда совладельцы подали в суд, и Галицкий районный суд обязал управление выдать положительное заключение по строительству нового дома.

В феврале 2017 года Министерство культуры придало ей статус памятника местного значения. Но владельцы начали оспаривать это решение в судах.

После многочисленных судебных заседаний постановлением Верховного Суда от 21 ноября 2019 года дело об отмене приказа о занесении дома в реестр памятников передали на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В сентябре 2018 года комиссия при Львовском горсовете, рассматривающая нарушения в области законодательства об охране исторического наследия, оштрафовала ОСМД «Свенцицкого, 16» на 170 тысяч гривен за уничтожение виллы «Люсия». Ведь из-за разобранной владельцами крыши она рухнула вместе с потолком.

ОСМД обжаловало решение комиссии в суде, однако городской совет будет подавать апелляцию.

Сейчас на территории виллы вырезают деревья, а по состоянию на 16 мая сооружение полностью снесли.

Виллу «Люсия» на улице Свенцицкого, 16 построили в 1895-1896 гг. по проекту архитектора Ивана Долинского.

Раньше мы писали, что на Рейтарской остановили работы, но застройщик успел существенно повредить историческое здание.

Фото: Zaxid.net

Опубликовано: 16 мая 2023
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