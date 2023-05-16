Во Львове застройщик полностью снес историческую виллу «Люсия»

Во Львове по улице Свенцицкого, 16 застройщик полностью снес историческую виллу «Люсия».

Руины памятки заметили утром 16 мая горожане, сообщает Zaxid.net.

Виллу снесли основатели ОСМД «Свенцицкого-16». Ранее они упразднили статус памятника виллы и штраф, который Львовский городской совет наложил за доведение здания до разрушения. 5 мая виллу «Люсия» исключили из Государственного реестра недвижимых памятников Украины.

Напомним, что в 2017 году ОСМД «Свенцицкого-16» обратились к власти города, чтобы согласовать историко-градостроительное обоснование строительства многоквартирного дома. Первый этаж новостройки должен был напоминать фасад существующей виллы. Однако горсовет отказался предоставить эти документы.

Тогда совладельцы подали в суд, и Галицкий районный суд обязал управление выдать положительное заключение по строительству нового дома.

В феврале 2017 года Министерство культуры придало ей статус памятника местного значения. Но владельцы начали оспаривать это решение в судах.

После многочисленных судебных заседаний постановлением Верховного Суда от 21 ноября 2019 года дело об отмене приказа о занесении дома в реестр памятников передали на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В сентябре 2018 года комиссия при Львовском горсовете, рассматривающая нарушения в области законодательства об охране исторического наследия, оштрафовала ОСМД «Свенцицкого, 16» на 170 тысяч гривен за уничтожение виллы «Люсия». Ведь из-за разобранной владельцами крыши она рухнула вместе с потолком.

ОСМД обжаловало решение комиссии в суде, однако городской совет будет подавать апелляцию.

Сейчас на территории виллы вырезают деревья, а по состоянию на 16 мая сооружение полностью снесли.

Виллу «Люсия» на улице Свенцицкого, 16 построили в 1895-1896 гг. по проекту архитектора Ивана Долинского.

Раньше мы писали, что на Рейтарской остановили работы, но застройщик успел существенно повредить историческое здание.

Фото: Zaxid.net