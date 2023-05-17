Первую часть Подольско-Воскресенского моста откроют до конца года – Кличко

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Мария Иващук
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Строительство первой части Подольско-Воскресенского моста планируют завершить до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Киев» сказал мэр Виталий Кличко.

"Первую часть мостового перехода запустим уже в этом году, ведь без этого невозможно говорить о метро", - сообщил Кличко.

Как отмечает издание "Твоє Місто", ссылаясь на слова Кличко, к концу 2023 года будут готовы выезды на Русановские сады и запустят движение транспорта. В 2024 году планируют совершить выезд на Троещину.

Напомним, что автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планировали открыть к лету 2022 года, но из-за вторжения сроки реализации снова сместились.

Подольско-Воскресенский мост, который должен соединять Подол с Радужным массивом и Троещиной, строится уже почти 30 лет. Его начали строить еще в 1993 году, но вскоре строительство остановилось из-за нехватки средств.

Опубликовано: 17 мая 2023
Подільсько-Воскресенський міст
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