Первую часть Подольско-Воскресенского моста откроют до конца года – Кличко

Строительство первой части Подольско-Воскресенского моста планируют завершить до конца 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Киев» сказал мэр Виталий Кличко.

"Первую часть мостового перехода запустим уже в этом году, ведь без этого невозможно говорить о метро", - сообщил Кличко.

Как отмечает издание "Твоє Місто", ссылаясь на слова Кличко, к концу 2023 года будут готовы выезды на Русановские сады и запустят движение транспорта. В 2024 году планируют совершить выезд на Троещину.

Напомним, что автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту в Киеве планировали открыть к лету 2022 года, но из-за вторжения сроки реализации снова сместились.

Подольско-Воскресенский мост, который должен соединять Подол с Радужным массивом и Троещиной, строится уже почти 30 лет. Его начали строить еще в 1993 году, но вскоре строительство остановилось из-за нехватки средств.