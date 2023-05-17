В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища

В Киеве из-за жалоб горожан проинспектируют все укрытия.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

После ночной ракетной атаки 16 мая к начальнику КМВА Сергею Попко поступили многочисленные жалобы от киевлян о закрытых укрытиях.

Попко назвал закрытые бомбоубежища во время войны и массированных воздушных атак «преступлением» и призвал Нацполицию Киева, Муниципальную охрану города и всех глав районных администраций в кратчайшие сроки проинспектировать все укрытия Киева.

Также, по его словам, должны быть зафиксированы все объекты, к которым гражданское население не имеет доступа, а балансодержатели должны немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к защитным сооружениям.

«Таких случаев, как закрытые укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо. Жизнь и безопасность жителей Киева есть и будет оставаться нашим приоритетом!», — подчеркнул Попко.

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Фото: Белогородская территориальная община