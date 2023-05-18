В охранной зоне на Крещатике строят ТЦ с подземными этажами

На Крещатике, 23Б реконструируют заброшенное сооружение, ранее бывшее рестораном «Гималаи». Там хотят построить ТРЦ.

Об этом пишет «Твой город».

Согласно проекту, здание должно быть двухэтажным. Так оно не будет превышать разрешенных восьми метров. Однако, как оказалось, застройщик решил построить еще и подземные этажи.

В соцсети начали выкладывать видео работ тяжелой техникой. В одном из них автор сообщил , что многоэтажный ТРЦ возводят в подпорной стене двух жилых домов, памятников архитектуры и градостроительства, охранные номера 486-Кв и 163-Кв, где расположены опоры этих домов.

«Уже уничтожена сама охранная зона, разрушена левая терраса и проломлен левый подъезд памятника архитектуры, охранный номер 163-Кв», — отметил автор.

В то же время, главный архитектор проекта Александр Кумейко сообщил изданию «Хмарочос», что «совершенно нормально использовать подземное пространство, когда работа идет в плотной застройке».

«Главное, чтобы это было учтено при получении исходных данных и проведении всех исследований и расчетов. В моем проекте это все учтено. И когда мы говорим о этажности — мои слова были, есть и будут — этажность здания — два этажа», — рассказал архитектор.

Комментируя влияние строительства на соседние дома, Кумейко заявил, что глубокие и достаточно большие сечения сваи нужны для того, чтобы сделать невозможным влияние строительства на существующие дома и склон.

«Эти сваи являются ограждением котлована, которые будут воспринимать все нагрузки как от окружающей застройки на наш объект, так и от нашего здания на окружающую застройку… Работы проводятся согласно утвержденному проекту. Утверждение проекта осуществлено в полном соответствии с действующим законодательством. Поэтому любые манипуляции по неучтенности подземных уровней — лишь переживание на пустом месте», — заявил он.

Отметим, что предыдущая этажность нового здания составляла шесть этажей. Через некоторое время ее снизили до четырех, а затем до двух.

«У нас есть ограничения от Минкульта – высота не более восьми метров. Мы это запечатлели в проекте», — отметил Кумейко.

По словам архитектора, проект реконструкции прошел согласование в департаменте охраны культурного наследия и на градсовете департамента архитектуры и градостроительства.

Несмотря на то, что визуализации благоустройства участки все еще разработают, в сети давно появились варианты того, как будет выглядеть ТЦ.

Напомним, что владельцами старого здания и новыми застройщиками является одна и та же компания — ООО «Олимп-ЛТД».

Раньше мы писали, что на Рейтарской остановили работы, но застройщик успел существенно повредить историческое здание.

Визуализации: «Эдельбург архитект»