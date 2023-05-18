Дом профсоюзов на Майдане выставили на конкурс

Для Дома профсоюзов на Майдане Незалежности ищут нового управляющего.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами выставило здание на конкурс .

Заявки можно подавать до 15 июня.

Дом Профсоюзов находится под арестом с октября 2021 года в рамках уголовного производства по завладению профсоюзами государственным имуществом.

Он являлся штабом участников Революции достоинства. Во время протестов в здании произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Здание с обновленным фасадом было открыто в мае 2018 года.