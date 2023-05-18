Дом профсоюзов на Майдане выставили на конкурс

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Мария Иващук
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Для Дома профсоюзов на Майдане Незалежности ищут нового управляющего.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами выставило здание на конкурс.

Заявки можно подавать до 15 июня.

Дом Профсоюзов находится под арестом с октября 2021 года в рамках уголовного производства по завладению профсоюзами государственным имуществом.

Он являлся штабом участников Революции достоинства. Во время протестов в здании произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Здание с обновленным фасадом было открыто в мае 2018 года.

Там хотели открыть заведение быстрого питания KFC, но из-за протестов общественности его закрыли , а в 2021 году стало известно об открытии покерного клуба в подвале здания.

Опубликовано: 18 мая 2023
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