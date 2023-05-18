В Киеве переименовали станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы народов": новые названия

В Киеве переименовали две станции метро – «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого». А также будущую остановку ветки метро на Виноградарь "Проспект Правды".

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на сессии в четверг.

Новые названия станций метро

Станцию метро «Дружбы народов» переименовали в «Зверинецкую» в честь исторического названия местности, известной со времен Киевской Руси. Станцию «Площадь Льва Толстого» – в «Площадь Украинских героев» Проектную станцию метро «Проспект Правды» переименовали в «Варшавскую», чтобы отметить город-побратим Киева Варшаву. Кроме того, будущая станция находится рядом с Варшавским жилмассивом.

Ранее мы писали, что в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и ряд улиц.

Фото: AMY/ Wikimedia Commons