В Киеве переименовали станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы народов": новые названия

1479
Анна Григораш
share share

В Киеве переименовали две станции метро – «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого». А также будущую остановку ветки метро на Виноградарь "Проспект Правды".

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на сессии в четверг.

Новые названия станций метро

  1. Станцию метро «Дружбы народов» переименовали в «Зверинецкую» в честь исторического названия местности, известной со времен Киевской Руси.
  2. Станцию «Площадь Льва Толстого» – в «Площадь Украинских героев»
  3. Проектную станцию метро «Проспект Правды» переименовали в «Варшавскую», чтобы отметить город-побратим Киева Варшаву. Кроме того, будущая станция находится рядом с Варшавским жилмассивом.

Ранее мы писали, что в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и ряд улиц.

Фото: AMY/ Wikimedia Commons

Опубликовано: 18 мая 2023
Київський метрополітен площа Льва Толстого перейменування вулиць Київ
share share
За что я люблю Харьковский – гид районом от Саши Кольцовой За что я люблю Харьковский – гид районом от Саши Кольцовой Дом профсоюзов на Майдане выставили на конкурс Дом профсоюзов на Майдане выставили на конкурс Etnodim вместе с Музеем Гончара создали вышиванки, которые можно выиграть за донат Etnodim вместе с Музеем Гончара создали вышиванки, которые можно выиграть за донат В Киеве пляжного сезона не будет В Киеве пляжного сезона не будет Смотрите, как отстроят разрушенный россиянами лицей в Гостомеле Смотрите, как отстроят разрушенный россиянами лицей в Гостомеле Минцифры запустило платформу «Дія.Освіта»: как она работает Минцифры запустило платформу «Дія.Освіта»: как она работает Около 100 га Беличанского леса могут застроить Около 100 га Беличанского леса могут застроить Украинцы просят ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци" Украинцы просят ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах "Укрзализныци"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.