В Киеве переименовали станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы народов": новые названия

В Киеве переименовали две станции метро – «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого». А также будущую остановку ветки метро на Виноградарь "Проспект Правды".
Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на сессии в четверг.
Новые названия станций метро
- Станцию метро «Дружбы народов» переименовали в «Зверинецкую» в честь исторического названия местности, известной со времен Киевской Руси.
- Станцию «Площадь Льва Толстого» – в «Площадь Украинских героев»
- Проектную станцию метро «Проспект Правды» переименовали в «Варшавскую», чтобы отметить город-побратим Киева Варшаву. Кроме того, будущая станция находится рядом с Варшавским жилмассивом.
Ранее мы писали, что в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и ряд улиц.
Фото: AMY/ Wikimedia Commons