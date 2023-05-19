Киевсовет утвердил застройку промзоны 26-этажками возле станции "Киев-Днепровский"

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Мария Иващук
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В Киевсовете утвердили подробный план территории, которым предполагается застройка жилыми многоэтажками промрайона Воскресенский в Днепровском районе, сообщает Униан.

Проектом предусмотрено строительство нового ЖК из восьми 26-этажных домов на территории базы АО «Киевметалл» на проспекте Освободителей, 1-9. Дома, которые планируют построить, частично попадают в санитарно-защитную зону грузовой станции «Киев-Днепровский»

Подробный план территорий охватывает площадь115,9 га. Речь идет о территории ограниченной: проспектом Броварским, проспектом Освободителей, бульваром Перова, проспектом Алишера Навои, улицой Радужной и улицой Челябинской.

Визуализация ЖК Freedom

Принятый проект позволит также построить многоэтажные гаражи общей вместимостью 1564 машино-места, а также паркинги на 1564 машиноместа.

Как отмечает издание «Киеввласть», речь идет о ЖК Freedom.

Ранее мы писали подробнее о проекте строительства и реакции жителей Воскресенки и Радужного.

Опубликовано: 19 мая 2023
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