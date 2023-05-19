Поступления в бюджет Киева в этом году превысили довоенные показатели – Кличко

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Мария Иващук
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В бюджет Киева за первые 4 месяца 2023 года поступило больше средств, чем в аналогичные периоды в предыдущие два года.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко на открытии Украино-Американского Форума War Time Economy, который проходит в Киеве.

"В этом году за первые 4 месяца в бюджет поступило почти на 3,6 млрд гривен больше средств, чем за аналогичный период 2022. И на 3,8 млрд больше, чем за 4 месяца 2021 года", - сказал Кличко.

Он отметил, что бизнес в Киеве быстро адаптировался к новым реалиям и почти полностью возобновил работу.

Фото: Maksym Diachenko

Опубликовано: 19 мая 2023
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