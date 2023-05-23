В Киеве окончательно отказались от строительства многофункционального комплекса рядом с храмом на Оболони

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Мария Иващук
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Государственная инспекция архитектуры и градостроительства отклонила запрос на строительство комплекса построек на Оболони возле Свято-Покровского храма. Об этом свидетельствует информация на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В статусе разрешительного документа на строительство Свято-Покровского храма, воскресной школы, столовой для малообеспеченных, гостиницы и других помещений в составе религиозного многофункционального комплекса отмечено "отклонено".

Юрист Александр Кучерявый также отмечает, что все заинтересованные стороны отказались от решения по строительству. Вокруг Храма, по его словам, должен быть развернут сквер.

Напомним, что в апреле активист Георгий Могильный сообщил о намерениях УПЦ МП построить ЖК на Приречной 5 под видом "религиозного многофункционального комплекса".

Фото: Александр Кучерявый

Опубликовано: 23 мая 2023
Оболонь Оболонська Набережна
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