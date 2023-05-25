Сколько власти Киева планируют потратить на жилье для переселенцев

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано почти 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, сообщают в КГГА.

В этом году власти города планируют выделить из бюджета 130 миллионов гривен на приобретение жилья в коммунальную собственность, в том числе для ВПЛ.

Кроме того, ВПЛ, которые зарегистрировали местом своего временного проживания Киев, получают все те же льготы и пособия, что и соответствующие категории киевлян.

Для этого город более чем на 2 миллиарда гривен увеличил финансирование городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам».

По этой программе ВПЛ имеют право получить:

одноразовую адресную материальную помощь для малообеспеченных жителей столицы (от 2 до 10 тысяч гривен);

единовременную адресную социальную материальную помощь по случаю празднования государственных праздников и выдающихся дат (от 300 до 1000 гривен);

помощь на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего (от 2000 гривен);

ежемесячную адресную социальную материальную помощь детям-сиротам и отдельным категориям лиц с инвалидностью Киева (от 1200 до 2500 гривен);

денежную помощь за содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в Киеве (5 минимальных зарплат, равных однократно 35 000 гривен);

одноразовую материальную помощь многодетным семьям, воспитывающим трое и более детей, и являющимся получателями государственной социальной помощи (5000 гривен);

материальную помощь женщинам, зарегистрированным в Киеве, родившим тройню и более детей (однократно 20 000 гривен);

адресную материальную помощь студентам с инвалидностью, сиротам, лишенным родительской опеки, из семей Героев Небесной Сотни и малообеспеченных семей на частичную оплату обучения в высших учебных заведениях по их выбору (до 19 000 гривен).