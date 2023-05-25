"Поймы орхидей" и "Рощу хищных птиц" в Голосеевском районе объявили памятниками природы

Киевсовет поддержал объявление ботанической достопримечательностью "Пойму орхидей" и зоологической достопримечательностью "Рощу хищных птиц" в Голосеевском районе, сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Территория "Поймы орхидей" по проекту будет включать пойму ручья Вита, протяженностью около двух километров. Здесь найден редкий вид орхидей, обитает 25 видов птиц, значительная часть из которых – исчезающие и охраняемые Бернской конвенцией.

"Роща хищных птиц" - естественный объект в 105,1 га. Эти леса являются убежищем для многих краснокнижных животных.

Охранный статус запрещает застройку этих территорий.

Фото: Нижнесульский национальный природный парк