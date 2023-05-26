Во Львове восстановили исторические двери на улице Дмитрия Витовского: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове восстановили исторические деревянные двери на улице Дмитрия Витовского, 11А.

Работы продолжались в течение двух месяцев, сообщает ЛКП «Бюро наследия», которое их координировало.

Исторические ворота отреставрировали при софинансировании немецкого фонда Эбергарда Шека.

Специалисты выровняли деформированную конструкцию двери, сделали вставки в местах, где деревянное полотно было повреждено, воссоздали утраченные элементы и установили новое остекление с фацетированным стеклом.

Для большей износостойкости деревянного холста установили отбойники.

В общей сложности реставрационные работы стоили около 65 000 грн. Из этой суммы 45742 грн уплатил город. Другую часть — жители, подавшие заявку на участие в программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро наследия» Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали историческую дверь. Это общий проект города и жителей.

Фото: «Бюро наследия»

Опубликовано: 26 мая 2023
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