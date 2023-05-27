От 50-х до 90-х: Как выглядел Киев на фотографиях разных лет

В День Киева предлагаем вам пройтись по известным местам города и увидеть (вспомнить), как они выглядели в разные годы двадцатого века.

1950-е

Зимний и пустой Крещатик в направлении к тогдашней Площади Сталина (сейчас – Европейская площадь). По обе стороны дороги совсем молодые деревца, которые уже через несколько лет расцветут и создадут неповторимый киевский зеленый колорит.

1960-е

Фантастический вид через Днепр на Киево-Печерскую Лавру. Интересно, клюет?

А вот так в 1960-е годы выглядел вход в наземный павильон станции метро «Арсенальная». Ни МАФов, ни стихийной торговли, ни уличных музыкантов. Нет даже гастромаркета вокруг. Сама чистота, высаженные цветы, молодые деревья и немного удобств для того, чтобы можно было перевести дыхание.

1962 год. Были на нашей памяти елки и более интересные, но и эта тоже ничего как для времени, вошедшего в историю, как «оттепель».

1970-е

Апрель 1970 года. Из-за паводка в Гидропарке станция метро была закрыта, но метрополитен не прекращал свою работу, поезда обходили станцию без остановок.

1970-е, метро «Крещатик». Концентрация огней большого города просто зашкаливает. Особенно статусно выглядит автомобиль ВАЗ старой модели – символ изобилия и беззаботности того времени.

Февраль 1978 года. Набережная Днепра, Пешеходный мост и много снега, что свидетельствует о том, что зимы в ту пору были снежными.

1980-е

Расскажите этим людям на остановке, что придет время, и в этом месте будут продавать шаурму и кофе, рядом с ними будет проноситься молодежь на самокатах, а сама автостанция превратится в тусовочное место.

1980-е годы. Подозреваем, что какой-нибудь выходной день летом. Просто невероятное количество людей на пляже Труханового острова. Яблоку негде упасть, не говоря уже о каштанах.

1982 год. Кинотеатр «Киевская Русь» открыт в рамках масштабного празднования 1500-летия города. В то время это был кинотеатр европейского уровня с двумя залами, кафе, просторным фойе и привлекательной территорией вокруг. Прежде всего бросается в глаза «каноническая» надпись названия – на непривычном для многих месте.

1990-е

1993 год. На незыблемом в своей конструкции и величии старинном здании Бессарабского рынка заметен символ тогдашнего времени – реклама японской компании Minolta, внизу, еще задолго до эры «Биллы» и «Новуса» – магазин «Кооператор».

1993 год, Крещатик. Время безошибочно угадывается по атмосфере: колоритная одежда, очереди, мороженое и крепкие парни с высоким уровнем "крутизны" по шкале 90-х.