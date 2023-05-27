Музей Булгакова украинизировал писателя и открыл ему новую мемориальную доску

В Киеве на фасаде "Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова" открыли новую мемориальную доску в честь русского писателя.

Об этом в Facebook сообщил активист Олег Слабоспицкий.

«Вдумайтесь. Новую доску в честь человека, который стал символом "русского булгаковского Киева", откровенного шовиниста и украинофоба, имперца, любимца Сталина, ненавистника украинского языка, который откровенно высмеивал и презирал всех героев освободительной борьбы за Независимость. Его цитаты и портреты массово используют русские на временно оккупированных территориях. Как в окопах, так и на выставках и билбордах, промывая мозги молодежи и детям», – подчеркнул Слабоспицкий.

Активист возмущается, что когда продолжаются активные процессы дерусификации и имя Булгакова массово исчезает из названий улиц вместе с его досками и памятниками – в Киеве без всяких согласований открывают новую доску.

"Иначе, чем диверсией и откровенной работой на врага это не назовешь. Коммунальный музей публично отбеливает российских подонков и русский Киев"

На старой мемориальной доске было написано "В этом доме жил известный русский советский писатель Михаил Булгаков". На новой доске – "В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков".

В свою очередь в Музее Булгакова сообщили, что "на мемориальной доске изменен текст, согласно инициативе коллектива музея и в соответствии со статьей 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Доска установлена в 1981 году. Изменения согласованы со скульптором оригинальной доски Анатолием Васильевичем Кущом"

Также там добавили, что торжественное открытие доски не было, а бюджетные средства на нее не тратили.

Напомним, что 30 августа Национальный союз писателей Украины обнародовал заявление, инициировав дискуссию о закрытии на Подоле музея Михаила Булгакова из-за якобы антиукраинской позиции писателя. Директор музея ответила на это, что позиция героев романа и самого писателя могли отличаться.

Впоследствии министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что музей и памятник не стоит трогать.

Фото: Олег Слабоспицкий